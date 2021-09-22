المنقوش تدين الانقلاب العسكري في دولة السودان

المنقوش : حكومة الوحدة الوطنية ضد نهج الانقلابات

22 سبتمبر، 2021 10:12 ص
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نجلاء المنقوش
نجلاء المنقوش

أخبار ليبيا 24

أدانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بشدة محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي وقعت في السودان، مؤكدة دعم حكومة الوحدة الوطنية القوي لحكومة السودان الانتقالية.

وعلى هامش مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، قالت المنقوش، في تصريح لها، إن حكومة الوحدة الوطنية ضد نهج الانقلابات، وإنها تثمن دور الجيش السوداني في التصدي للانقلاب، وتدعم عملية الانتقال الديمقراطي، وتتمنى الأمن والسلامة للشقيقة السودان.

22 سبتمبر، 2021 10:12 ص
13

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