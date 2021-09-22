المنقوش تدعو لخلق بيئة آمنة في ليبيا قبل إجراء الانتخابات

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أكدت، وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، أن اقتراب موعد إجراء الانتخابات، يدفع الجميع إلى خلق بيئة آمنة تتركز على المسار العسكري والأمني في هذه المرحلة.

وأوضحت المنقوش، خلال مشاركتها عبر تقنية الزوم في حلقة نقاش حول شرعية عملية السلام، نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالاشتراك مع مبادرة مبادئ السلام، أن المسار العسكري والأمني، يتمثل في إخراج المرتزقة، والمقاتلين الأجانب، والقوات الأجنبية من ليبيا، وكذلك دعم عمل لجنة العسكرية المشتركة، الهادف إلى توحيد المؤسسة العسكرية .

ودعت المنقوش، في بيان للخارجية اليوم الأربعاء، إلى ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم هذه العملية، والضغط على الأطراف الخارجية التي تسعى لإفشال العملية، بعدم التدخل السلبي في الشأن الليبي.

كما أكدت المنقوش، على أن عملية بناء وإحلال السلام تحتاج بالدرجة الأولى إلى وجود إرادة سياسية، وتتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية، لافتًا إلى أن هذه العملية مستمرة وطويلة الأمد.

وأضافت المنقوش، أن حكومة الوحدة لديها رؤية تهدف إلى دعم الاستقرار في ليبيا وصولًا لبناء سلام مستدام في البلاد.

وأوضحت، أن الرؤية ترتكز على ثلاث محاور رئيسية، هي المسار العسكري والأمني والمسار الاقتصادي والمسار السياسي.

وقالت، إن هذه المسارات تُبنى على مخرجات مؤتمري برلين 1 و 2، وكذلك قراري مجلس الأمن الدولي 2570 و2571.