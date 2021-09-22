المنفي يناقش مع وزير خارجية السعودية آليات دعم السلام في ليبيا

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمقر البعثة الليبية بنيويورك، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الذي أكد حرص المملكة على عودة الاستقرار إلى ليبيا، معبراً عن أمله في نجاح جميع مراحل الاتفاق السياسي، بين كل الأطراف.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، بمواقف المملكة العربية السعودية، تجاه الأزمة الليبية، وترحيبها بالحوار السياسي الليبي، والوصول إلى حل يعيد الاستقرار والسلام إلى ليبيا.

وبحث اللقاء الذي تم بحضور مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.