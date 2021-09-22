السويحلي بطلا لكأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 سنة

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توج فريق السويحلي مساء أمس الثلاثاء بلقب كأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عام بعد تفوقه على مضيفه المروج في اللقاء الذي أقيم بقاعة المرحوم أحمد موسى بمدينة المرج.

وجاء تتويج السويحلي بعد فوزه على المروج بنتيجة ثلاثة أشواط لشوطين وتقدم السويحلي في الشوط الأول 25 – 22 والشوط الثاني 25 – 16.

ونجح المروج في التعديل بالفوز في الشوط الثالث 30 – 28 والشوط الرابع 25 – 23 وحسم السويحلي اللقاء في الشوط الخامس والفاصل بالفوز 15 – 6.

وأدار المباراة طاقم تحكيم تكون من الدولي حسين البركي حكم أول وعبدالسلام البكراوي حكم ثاني ووائل بوشعالة مسجلًا، و فرج بوعربية مساعد مسجل إضافة إلى علي بوجناح وعبدالحليم صلاح حاملي رايات.