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انتخبت الجمعية العمومية لنادي خليج سرت علي الرماش رئيسا لنادي خليج سرت وذلك خلال الانتخابات التي نظمت مساء أمس الثلاثاء بمقر النادي بمدينة سرت.

وشهدت الانتخابات أجواء أخوية وسادتها الروح الرياضية وانتهت بتولي قائمة علي الرماش مهام إدارة النادي بفارق 3 أصوات عن قائمة علي أمهير.

وتضم القائمة الفائزة إلى جانب رئيس مجلس الإدارة نائبه أحمد الصغير أحمد ومحفوظ المستيري أمين للصندوق وخالد الزوبي عضو قانوني وبعضوية فتحي الدبار وهانيبال السنوسي ومحمد عبد السلام محمد.