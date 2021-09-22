الدبيبة يلتقي رؤساء أندية الأهلي بنغازي والنصر والاتحاد والأهلي طرابلس

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التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء رؤساء أندية الأهلي بنغازي والنصر والاتحاد والأهلي طرابلس.

واستمع الدبيبة خلال اللقاء في ديوان مجلس الوزراء الذي خصص لمتابعة أوضاع الأندية لأهم الصعوبات التي تواجه بداية الدوري الممتاز.

وأصدر رئيس الحكومة تعليماته لوزارة الرياضة بضرورة دعم الأندية الرياضية في كافة مستوياتها، والتنسيق لعقد لقاء مع اتحاد الكرة الليبي؛ للاستماع للصعوبات التي تواجههم، والعمل على معالجتها.

وأكد رؤساء الأندية دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية لاهتمامها بالأندية والوقوف معها في مشاركاتها وبرامجها ودعمها للشباب بشكل عام.