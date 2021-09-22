الحرس البلدي طبرق: إغلاق صالات الأفراح ومنع سوق الجمعة بسبب “كورونا”

أخبارليبيا24- خاص

أكد مدير فرع جهاز الحرس البلدي البطنان عميد صالح حمد المريمي اليوم الأربعاء، أنه تم إغلاق صالات الأفراح وسوق الجمعة بسبب “كورونا”.

وأضاف المريمي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن هذا الإجراء تم بناء على التعليمات الصادرة من عميد بلدية طبرق وعلى الاجتماع الذي تم بحضور قطاع الصحة والأمن بخصوص تفشي وباء كورونا.

وأوضح مدير الفرع أنه تم إغلاق عدد 13 صالة أفراح والتزم أصحابها بقرار البلدية بالإغلاق وامتنع أصحاب 5 صالات عن الإغلاق وتم إحالتهم إلى عميد البلدية.

وأشار المريمي إلى أنه تم منع إقامة سوق الجمعة والذي يتسبب في زحام كبير قد يتسبب في نقل العدوى.

وذكر مدير فرع جهاز الحرس البلدي البطنان أنه أصدر تعليماته إلى أصحاب المحلات الكبيرة بعدم السماح للزبائن بالدخول إلا بالكمامة.

وتابع أيضًا :”أصدرنا تعليماتنا إلى كافة المطاعم بعدم السماح للزبائن بالجلوس داخلها وتناول الطعام فيها بل يسمح للزبون بأخذ الطعام خارج المطعم”.

ولفت المريمي إلى أنه تم منع الجلوس في المقاهي العامة وتداول الأرجيلة، إضافة إلى إصدار التعليمات لأصحابها بضرورة التقيد بتطبيق التعليمات.

وأفاد مدير الفرع أن جهاز الحرس البلدي يقوم بعمله اليومي بالتفتيش على محلات المواد الغذائية لمتابعة المواد المنتهية الصلاحية وغيرها من المخالفات.