أمن زليتن تستعيد قطعة أرض من مواطن وتسلمها لمكتب السجل العقاري

22 سبتمبر، 2021 10:45 م
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أخبار ليبيا 24  

تمكنت العناصر الأمنية في مدينة زليتن من استعادة قطعة أرض وتسليمها لمكتب السجل العقاري، كان يستغلها أحد المواطنين.

وقالت وحدة الإعلام الأمني بالمديرية في بيان تابعته وكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الاربعاء، إن عناصر المديرية وبالتعاون مع إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنوا من الدخول وبإزالة البناء والسياج داخل قطعة الأرض بمنطقة كادوش، لصالح مكتب السجل العقاري زليتن.

وأوضح البيان، أن عملية الاستعادة جاءت تنفيذاً لتعليمات النائب العام بوقف الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة والمواطنين والتي تم الاستيلاء عليها من قبل مجموعات خارجة عن القانون.

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22 سبتمبر، 2021 10:45 م
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