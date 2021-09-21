مركز الرقابة يرفض شحنة تفاح تركي المنشأ

أخبارليبيا24

أعلن مركز الرقابة عن الأغذية والأدوية اليوم الثلاثاء رفضه شحنة تفاح تركية المنشأ، موردة عبر ميناء طرابلس البحري.

وقال مدير الإعلام بالمركز محمد الزيات لـ”أخبارليبيا24″ إن الشحنة قادمة تحوي 1680 صندوقًا في حاوية واحدة، وتم الكشف عليها ظاهرياً وإحالتها للتحاليل المخبرية التي أثبتت نمو فطري عليها يتجاوز ما نسبته 70‎%‎ متجاوزة الحد المسموح به.

وأوضح الزيات، أن مثل هذه المرفوضات من السلع الغذائية تحدث بسبب سوء النقل وانقطاع الكهرباء داخل الباخرة مما يعزز ارتفاع نسبة الرطوبة داخلها وهي من أكثر العوامل المساعدة للنمو الفطري.

وأفاد مدير الإعلام أن المختصين من بلد المنشأ يفتقرون للإجراء الميكانيكي من التنظيم والفرز والحفاظ على المنتج من التعرض للكدمات والرص.

وأشار الزيات إلى أن الرقابة على الأغذية والأدوية ينصح الموردين الالتزام بالنقل وحفظ المورد طبقاً للمواصفات المعمول بها، كما ينبه المستهلكين بالابتعاد عن تناول المنتجات الزراعية الظاهر عليها علامات النمو الفطري.