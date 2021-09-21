مجلس النواب يسحب الثقة من حكومة الوحدة

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أعلن، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، سحب الثقة من حكومة الوحدة.

وقال بليحق، في تصريح، إن مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائبا من أصل 113 نائبا حاضرين لجلسة اليوم.

جاء ذلك خلال أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، وبحضور نائبيه فوزي النويري وأحميد حومه.

وأضاف بليحق، أن جلسة اليوم حضرها 113 نائبا.

سحب الثقة من الحكومة، جاء بعد مناقشة الطلب المقدم من 45 نائبا بسحب الثقة منها.