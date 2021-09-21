مجلس الدولة يرفض سحب الثقة من حكومة الوحدة

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أعلن، المجلس الأعلى للدولة، على لسان متحدثه، محمد عبد الناصر، اليوم الثلاثاء، رفضه لسحب الثقة من حكومة الوحدة من قبل مجلس النواب.

وقال عبدالناصر، في تصريح، إن مجلس الدولة يرفض المجلس الأعلى للدولةإجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة، ويعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، كما يعتبر كل ما يترتب عنها باطلا.

جاء ذلك بعدما أعلن، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم، سحب الثقة من حكومة الوحدة، بأغلبية 89 نائبا من أصل 113 نائبا حاضرين لجلسة اليوم.

وأتى، سحب الثقة من الحكومة، بعد مناقشة الطلب المقدم من 45 نائبا بسحب الثقة منها.