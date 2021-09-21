مؤسسة النفط: نطمح لرفع الإنتاج اليومي إلى أكثر من 2 مليون برميل

أخبار ليبيا24

قالت، المؤسسة الوطنية، اليوم الثلاثاء، إن لديها أهدافًا طموحة لتوسيع طاقتها الإنتاجية للنفط بما يتجاوز 2 مليون برميل في اليوم.

جاء ذلك، في تقرير للمؤسسة، حول افتتاح شركة للخدمات النفطية مقرها لندن.

ويقدر، إنتاج ليبيا الحالي من النفط الخام بنحو 1.3 مليون برميل يوميا.

وذكرت المؤسسة، أن شركة مرزق للخدمات النفطية المحدودة، ستساعد في تحقيق هذا الهدف، وستعمل كذراع خارجي للمؤسسة علي غرار الشركات الوطنية الأخرى للدول المنتجة للنفط.