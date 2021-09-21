مؤسسة النفط: نطمح لرفع الإنتاج اليومي إلى أكثر من 2 مليون برميل

21 سبتمبر، 2021 11:28 ص
19
المؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفط

أخبار ليبيا24

قالت، المؤسسة الوطنية، اليوم الثلاثاء، إن لديها أهدافًا طموحة لتوسيع طاقتها الإنتاجية للنفط بما يتجاوز 2 مليون برميل في اليوم.

جاء ذلك، في تقرير للمؤسسة، حول افتتاح شركة للخدمات النفطية مقرها لندن.

ويقدر، إنتاج ليبيا الحالي من النفط الخام بنحو 1.3 مليون برميل يوميا.

وذكرت المؤسسة، أن شركة مرزق للخدمات النفطية المحدودة، ستساعد في تحقيق هذا الهدف، وستعمل كذراع خارجي للمؤسسة علي غرار الشركات الوطنية الأخرى  للدول المنتجة للنفط.

 

الوسوم
21 سبتمبر، 2021 11:28 ص
19

مقالات ذات صلة

مجلس النواب

بلديات البطنان تطالب مجلس النواب بالعدول عن سحب الثقة من الحكومة

21 سبتمبر، 2021 3:00 م

مجلس الدولة يرفض سحب الثقة من حكومة الوحدة

21 سبتمبر، 2021 2:08 م
مجلس النواب

مجلس النواب يسحب الثقة من حكومة الوحدة

21 سبتمبر، 2021 1:57 م

شحن مليون برميل من النفط الخام إلى بريطانيا عبر ميناء الحريقة

21 سبتمبر، 2021 1:20 م
زر الذهاب إلى الأعلى