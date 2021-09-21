في مواجهة الترجي .. الاتحاد يختار ملعب شهداء بنينا
الاتحاد يواجه "الترجي" في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا
أخبار ليبيا 24 – رياضة
أعلن نادي الاتحاد بشكل رسمي اختياره لملعب شهداء بنينا لمواجهة الترجي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم الأحد الموافق للسابع عشر من شهر أكتوبر المقبل .
وكان الاتحاد قد نجح في بلوغ الدور التمهيدي الثاني بعد إقصائه لكمكم الزنجباري بالفوز ذهابا وإيابا بنتيجة “2-0 ” .
وخاض الاتحاد مواجهة الإياب أمام كمكم في الدور التمهيدي على أرضية ملعب الطيب المهيري بصفاقس التونسية .