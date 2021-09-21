في مواجهة الترجي .. الاتحاد يختار ملعب شهداء بنينا

الاتحاد يواجه "الترجي" في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا

21 سبتمبر، 2021 6:04 م
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ملعب بنينا
ملعب بنينا

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلن نادي الاتحاد بشكل رسمي اختياره لملعب شهداء بنينا لمواجهة  الترجي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم الأحد الموافق للسابع عشر من شهر أكتوبر المقبل .

وكان الاتحاد قد نجح في بلوغ الدور التمهيدي الثاني بعد إقصائه لكمكم الزنجباري بالفوز ذهابا وإيابا بنتيجة “2-0 ” .

وخاض الاتحاد مواجهة الإياب أمام كمكم في الدور التمهيدي على أرضية ملعب الطيب المهيري بصفاقس التونسية .

21 سبتمبر، 2021 6:04 م
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