فرنسا تنظم مؤتمرا حول ليبيا قبل شهر من موعد الانتخابات

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تنظم فرنسا مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا في 12 نوفمبر قبل شهر من موعد الانتخابات المقررة، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة الـ76 للأمم المتحدة.

وقال لودريان، إنه على خلفية الانتخابات في ديسمبر، ستنظم فرنسا مؤتمرا دوليا حول ليبيا في 12 نوفمبر.

كما يترأس لودريان مع نظيريه الألماني هايكو ماس والإيطالي لويجي دي مايو اجتماعا مخصصا لليبيا الأربعاء في نيويورك.

وذكّر لودريان أن بلاده تدعو إلى الإبقاء على موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر وتطالب برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.