تعليقًا على سحب الثقة من حكومة الدبيبة .. الشويهدي : التزوير في مجلس النواب ليس بالجديد الشويهدي : سحب الثقة من الحكومة يجب أن يكون بموافقة 120 نائباً وليس بحضورهم

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو مجلس النواب جلال الشويهدي إن التزوير في مجلس النواب بشكل عام وبرئاسة المجلس بشكل خاص ليس بالجديد، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث بها تزوير.

الشويهدي أوضح في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، أنهم نبهوا الرئاسة منذ 2014 وفي أول تصويت، أن هناك خلل وتعارض بين اللائحة الداخلية والإعلان الدستوري، ويجب أن يكون هناك تعديل في أحدهما، وأن سحب الثقة من الحكومة أو رئاسة المجلس أو التصويت على قانون الميزانية يجب أن يكون بموافقة 120 نائباً، وليس بالحضور.

وأضاف أن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة أجراء مخالف، مطالباً بتفعيل الدائرة الدستورية للطعن في القرارات المخالفة للإعلان الدستوري من قبل مجلس النواب.

وأشار عضو مجلس النواب جلال الشويهدي إلى أن تعطيل الدائرة الدستورية غير مبرر، وعلى المحكمة العليا تفعيل الدائرة الدستورية حتى يتم وقف هذا العبث، خصوصاً أن حكومة الوحدة الوطنية تحصلت على الثقة من مجلس النواب في جلسة صحيحة، مؤكداً أن سحب الثقة من الحكومة في هذا الوقت سيعود بنا الى المربع الأول، وهناك نيه مبيته لعدم أجراء الانتخابات في موعدها.