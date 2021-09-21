بوالخطابية: سنكون في إيطاليا لمناقشة عودة الشركات الإيطالية للعمل في طبرق

أخبارليبيا24- خاص

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية سنكون في إيطاليا يوم الخميس المقبل لمناقشة عودة الشركات الإيطالية للعمل في طبرق.

وأضاف بوالخطابية في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن مهمتنا في إيطاليا ستكون لمناقشة الشركات الإيطالية للعودة للعمل بمدينة طبرق في مجالات البنية التحتية واستكمال المشروعات السابقة في حي الحدائق.

وأكد عميد بلدية طبرق أنه سيتم خلال هذه الزيارة توقيع برتوكولات واتفاقيات تعاون وتؤامة مع عدد من البلديات الإيطالية.

وأشار بوالخطابية إلى أنه ستتم مناقشة برنامج التعليم المستمر الذي تم توقيعه ما بين بلدية طبرق وجامعة طبرق في وقت سابق.