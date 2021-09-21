بالقاسم النمر يعلق على قرار سحب الثقة من الدبيبة

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قال عضو ملتقى الحوار السياسي بالقاسم النمر اليوم الثلاثاء إن سحب مجلس النواب الثقة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة هي آخر محاولات وضع العصى في دواليب قطار الانتخابات.

وأضاف النمر في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” أن الدبيبة لن يسلم ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح لن يتراجع”.

وتابع عضو ملتقى الحوار متسائلًا :”لماذا لم ينتظر مجلس النواب ثلاثة أشهر وستذهب حكومة الدبيبة بشرعية الانتخابات القادمة”.

وأوضح النمر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتخب من ملتقى الحوار السياسي وسيفتح الباب أمام سجال قانوني يعرقل الذهاب للانتخابات في موعدها.

وأشار عضو الملتقى إلى أن خطوة سحب الثقة خطوة غير موفقه لأنها أعطت الدبيبة ما كان ينتظره.

وختم النمر منشوره :”لفت نظري تشابه بكائيات الدفاع عن الدبيبة بين قنوات الإسلام السياسي ومن كان يلعنها صباحا مساءً”.

وكان مجلس النواب أصدر اليوم الثلاثاء في جلسته المؤجلة قرارًا يقضي بسحب الثقة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، مستمرة في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال.

وأعلن بليحق، أن مجلس النواب صوت في جلسة اليوم على سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائب حاضرين لجلسة اليوم.

وجرى التصويت داخل المجلس بالمناداة بالأسماء، حيث صوت كل نائب علانية، وبعد إعلان سحب الثقة استكمل النواب لمناقشة جدول أعمال الجلسة السابقة.