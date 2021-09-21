المنفي يلتقي رئيس الدورة “76” للجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة تعزيز التعاون بين الجمعية العامة مع الأجهزة التنفيذية بدولة ليبيا

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التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، بمبنى الأمم المتحدة بنيويورك، وزير خارجية المالديف “عبد الله الشاهد” الذي يتولى رئاسة الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستعرض الشاهد، أمام المنفي، أولويات الدورة الحالية، بما في ذلك آليات التعافي من جائحة كورونا، وإعداد خطة دولية بالخصوص.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجمعية العامة ولجانها المختلفة، مع الأجهزة التنفيذية بدولة ليبيا.

ورحب رئيس الدورة الحالية، بالمنفي وأثنى على مجهوداته، على صعيد تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

ودعا قادة العالم لوقفة جادة من أجل القضاء على الجوع والفقر والحروب.

يذكر أن هذه الاجتماعات تندرج ضمن اجتماعات رفيعة المستوى التي تعقد على هامش الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.