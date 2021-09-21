المنفي يشارك في افتتاح الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة

الأمين العام للجمعية العامة يدعو لتظافر جميع الدول لإيجاد حلول حقيقية للتحديات التي يواجهها العالم

21 سبتمبر، 2021 6:06 م
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المنفي - المنقوش
المنفي - المنقوش

أخبار ليبيا 24

شارك رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، في افتتاح أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس الدورة الجديدة للجمعية وزير خارجية المالديف،”عبد الله الشاهد”، وممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية.

وقد ألقى الأمين العام كلمة أمام المشاركين من ممثلي الدول الأعضاء، مرحبًا بالرئيس الجديد للجمعية العامة، داعياً إلى تظافر جميع الدول من أجل إيجاد حلول حقيقية للتحديات التي يواجهها العالم وفي مقدمتها جائحة كورونا .

وكان رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، قد وصل إلى نيويورك أمس الإثنين للمشاركة في أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقى في وقت سابق، رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووزير الخارجية المصري سامح شكري .

21 سبتمبر، 2021 6:06 م
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