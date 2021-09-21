الكبير يبحث إمكانية عودة الشركات البريطانية لاستئناف أعمالها في ليبيا

سفيرة بريطانيا تشدد على ضرورة توحيد العملية المصرفية في ليبيا

21 سبتمبر، 2021 4:45 م
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الصديق الكبير - كارولين هورندال
الصديق الكبير - كارولين هورندال

أخبار ليبيا 24

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اجتماع بمكتبه مع كارولين هورندال سفيرة المملكة المتحدة البريطانية لدى ليبيا والمستشارة الاقتصادية بالسفارة بحضور عدد من مسؤولي المصرف .

وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك وبحث إمكانية عودة الشركات البريطانية لاستئناف أعمالها في ليبيا .

كما أكد الطرفين خلال اللقاء على دور مصرف ليبيا المركزي في هذه المرحلة ومستجدات عملية التوحيد للمصرف .

21 سبتمبر، 2021 4:45 م
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