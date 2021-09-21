الكبير يبحث إمكانية عودة الشركات البريطانية لاستئناف أعمالها في ليبيا سفيرة بريطانيا تشدد على ضرورة توحيد العملية المصرفية في ليبيا

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عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اجتماع بمكتبه مع كارولين هورندال سفيرة المملكة المتحدة البريطانية لدى ليبيا والمستشارة الاقتصادية بالسفارة بحضور عدد من مسؤولي المصرف .

وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك وبحث إمكانية عودة الشركات البريطانية لاستئناف أعمالها في ليبيا .

كما أكد الطرفين خلال اللقاء على دور مصرف ليبيا المركزي في هذه المرحلة ومستجدات عملية التوحيد للمصرف .