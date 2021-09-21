السودان يعلن إفشال محاولة انقلابية

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أفشلت السلطات في السودان محاولة انقلابية فجر اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

وقالت الوكالة، عن رئاسة مجلس الوزراء، إن السلطات الأمنية والعسكرية قد أفشلت محاولة انقلابية فجر اليوم، وأن الأوضاع تحت السيطرة، وتم اعتقال المتورطين فيها ويجري التحقيق معهم.

وذكرت مصادر صحفية سودانية أن الانقلاب الفاشل تقف خلفه مجموعة من سلاح المدرعات بالقوات المسلحة السودانية.

كما ذكرت أن المحاولة قامت بها عناصر جماعة الإخوان بقيادة اللواء بكراوي وتم القبض عليهم.

ودعا، عضو مجلس السيادة السوداني والناطق الرسمي باسم المجلس، محمد الفكي سليمان، جميع السودانيين، من أجل الدفاع عن البلاد.

وقال على منصة فيسبوك:”هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال”، وأضاف بعدها: “الأمور تحت السيطرة والثورة منتصرة”.