التويجر معلقًا على قرار سحب الثقة: حذرنا مرارًا من المشهد الحالي

21 سبتمبر، 2021 9:52 م
10
رمضان التويجر
رمضان التويجر

أخبارليبيا24- خاص

قال مقرر عام هيئة صياغة مشروع الدستور رمضان التويجر، اليوم الثلاثاء حذرنا مراراً وتكراراً من المشهد الحالي ولكن لم يكن لصوتنا أذان صاغية.

وأضاف التويجر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن هذا السيناريو متوقع بل وحتمي، وكان هذا قبل تصويت لجنة الحوار السياسي على الحكومة.

وأوضح مقرر عام الهيئة أن هناك فصلًا آخر من فصول الصراع قادم لا محالة، والمشكلة الأساسية أنهم لا يفكرون لطرح حلول ممكنة أو حتى آليه للتعامل مع السيناريو المتوقع وفقاً للمعطيات.

واستطرد التويجر :”الأغلبية يقتصر تفكيرها على حل المشاكل والأحداث الطارئة، وفي هذه المرحلة تقل فرص الخروج من الأزمة الناتجة عن الحدث ومعالجتها بشكل صحيح”.

وأشار مقرر عام الهيئة إلى أن الثقة المفرطة من قبل بعض الليبيين فيمن وضع برنامج الحوار السياسي (المجتمع الدولي الفاقد للمصداقية) عته وسفه يستحق الحجر ولا يكون هذا الحجر إلا من خلال إرجاع الأمر للشعب من خلال الانتخابات العامة.

21 سبتمبر، 2021 9:52 م
10

مقالات ذات صلة

مجلس النواب

نواب: مخالفات وتجاوزات في قرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة

22 سبتمبر، 2021 12:11 ص
عبدالمنعم أسويكر

الخدمات الصحية طبرق تطلق حملة تطعيم الطلبة الجدد تستهدف 3000 طالب

21 سبتمبر، 2021 10:07 م
مدير مستشفى أمساعد- حسن الحبوني

مدير مستشفى أمساعد: عدد المطعمين 3000 مواطن فقط وهناك عزوف

21 سبتمبر، 2021 9:58 م
فرج بوالخطابية

بوالخطابية: سنكون في إيطاليا لمناقشة عودة الشركات الإيطالية للعمل في طبرق

21 سبتمبر، 2021 9:55 م
زر الذهاب إلى الأعلى