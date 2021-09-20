مدير طبي طبرق يناشد الجهات الأمنية فرض الأمن داخل قسم العزل

أخبار ليبيا 24-خاص

ناشد، فرج الجالي، مدير عام مركز طبرق الطبي، الجهات الأمنية لوضع حد لغياب الأمن داخل قسم العزل بالمركز.

وأكد الجالي، أن الأطقم الطبية والطبية المساعدة داخل قسم العزل تعمل بكامل طاقتها وتقدم العلاج والعناية للمصابين بوباء كورونت، غير أن غياب الأمن ووجود المواطنين المرافقين لمرضاهم المصابين حول قسم العزل والمخالطة لهم دون أي رادع أثر على عملهم .

وقال الجالي، في تصريح لأخبار ليبيا24، إن هناك تخوفا من انتقال العدوى منهم وإليهم”.

وأضاف، ليس لدينا أي مشاكل تخص الخدمات الصحية داخل العزل ونحاول جاهدين توفير الأكسجين للمرضى، ولكن الاعتداءات المتكررة من المواطنين على اسطوانة الأكسجين أصبح أمرا مقلقا لنا وللأطقم الطبية.

وحذر الجالي، من الوضع الوبائي السيئ داخل مدينة طبرق وانتشار الوباء بسرعة مخيفة، وقال: “نتخوف من خروج الأمر عن السيطرة وخاصة في غياب الأمن”.

وطالب الجالي، بلدية طبرق للتدخل العاجل لتوفير الأمن والحماية لمركز طبرق الطبي، وقسم العزل حفاظا على المرضى والمواطنين.