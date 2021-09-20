قطع مياه النهر عن عدد من المناطق في محيط بنغازي لغرض صيانة صمام تعرض للتعدي

أخبار ليبيا24

أعلن، الناطق باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي، وقف الإمداد المائي على مناطق، قمينس والمقرون والخضراء (جردينة) لمدة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام.

وأرجع الساعدي، في تصريح لأخبار ليبيا 24، السبب نتيجة تعرض صمام التفريغ للمحطة “150+40” قرب بلدة الزويتينة لتسرب كميات كبيرة من المياه، جراء قيام مواطنين بإنشاء وصلات غير شرعية.

وقال الساعدي، إن المحطة تعمل تحت ضغوط عالية، مما يستحيل بسببه إجراء عمليات الصيانة، دون إيقاف الإمداد المائي للمناطق الواقعة، ما شرق إجدابيا وسلوق.

وأوضح الساعدي، أن تدفق المياه سيتوقف يوم غدٍ الثلاثاء، للبدء في أعمال الصيانة، مشيراً إلى أن سيتم تفريغ المسار من المياه وهدر كمية لا تقل عن 300 ألف متر مكعب بسبب هذا التعدي الجائر.

وحدث التسرب الأحد وحاولت الفرق الفنية السيطرة عن التسرب دون جدوى، ولن تستطع العمل إلا بعد إيقاف تدفق المياه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعدي على مسارات خطوط النهر الصناعي.