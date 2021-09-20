عُمدة طبرق: القوات المسلحة تستجيب لنداء المركز الطبي لتأمينه

أخبار ليبيا 24-خاص

عقد، فرج بوالخطابية، رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، بعد الاستغاثة من مدير عام مركز طبرق الطبي بخصوص تأمين المركز الطبي وقسم العزل، اجتماعا مع آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة.

وقال بوالخطابية، إن بورقعة قرر سرعة تأمين المركز وقسم العزل من قبل القوات المسلحة.

وطالب بوالخطابية، سكان طبرق بالتعاون مع مركز طبرق الطبي والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم الدخول للمركز لإعطاء الفرصة والأريحية للأطقم الطبية بالعمل ومتابعة حالات كورونا بقسم العزل.

جاء ذلك إثر مناشدة، فرج الجالي، مدير عام مركز طبرق الطبي، بلدية طبرق لوضع حد لغياب الأمن داخل قسم العزل بالمركز.

وأكد الجالي، أن الأطقم الطبية والطبية المساعدة داخل قسم العزل تعمل بكامل طاقتها وتقدم العلاج والعناية للمصابين بوباء كورونا، غير أن غياب الأمن ووجود المواطنين المرافقين لمرضاهم المصابين حول قسم العزل والمخالطة لهم دون أي رادع أثر على عملهم.