شركة البريقة: الوقود متوفر وتزويد المحطات يتم بشكل طبيعي

أخبار ليبيا 24

طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بأن الوقود متوفر، مشيرة إلى أن عمليات تزويد المحطات عن طريق شركات التوزيع تتم بشكل اعتيادي من خلال مستودعات الشركة بكافة المناطق.

ودعت الشركة في بيان ألعت عليه أخبار ليبيا 24، كافة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات الكاذبة، وطالبتهم بالتحلي بروح المسؤولية اتجاه البلاد والعباد وحفاظا على الأمن العام.

وأوضح البيان، أنه تم ربط ناقلة الوقود بميناء الزاوية واستمرار تعزيز الأرصدة بجميع مستودعات الشركة وفق المعتاد، كما أن حركة برمجة النواقل ودخولها تسير بشكل طبيعي، وأن البريقة وشركات التوزيع مستمرين في فتح أبواب التزويد بالمحطات إلى حين انفكاك الأزمة.

وأشار البيان إلى أن النواقل النفطية على الأرصفة البحرية مصراتة وبنغازي، باشرت عمليات التفريغ بعد إخلاء الرصيف المخصص وبدء عمليات الضخ على شركات التوزيع و تزويد المحطات مباشرة.