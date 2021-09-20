خلال لقاءه إدارة نادي النصر..الدبيبة يؤكد على دعم الأندية الليبية

20 سبتمبر، 2021 8:58 م
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الدبيبة يلتقي إدارة نادي النصر
الدبيبة يلتقي إدارة نادي النصر

أخبارليبيا24

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين بديوان رئاسة الوزراء لجنة إدارة نادي النصر بحضور وزير الرياضة.

واستمع الدبيبة خلال اللقاء للمصاعب التي يواجهها النادي وكذلك القضايا الدولية المرفوعة عليه والتي تحتاج للمعالجة القانونية والمالية.

وتعهد رئيس الحكومة بمعالجة هذه الإشكاليات، مؤكدا في كلمته على عراقة نادي النصر ودوره التاريخي في تشريف الرياضة الليبية.

وجدد الدبيبة تأكيده على ضرورة دعم كافة الأندية الليبية خلال مشاركاتها المحلية والأفريقية.

20 سبتمبر، 2021 8:58 م
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