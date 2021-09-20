بلدية طبرق تبحث مع الصحة والأمن الوضع الوبائي بالمدينة

20 سبتمبر، 2021 7:35 م
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بلدية طبرق
بلدية طبرق

أخبارليبيا24- خاص

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الإثنين مع قطاعات الصحة والأمن والقوات المسلحة الوضع الوبائي في المدينة.

وناقش بوالخطابية مع الصحة والأمن محضر الاجتماع السابق وما اتخذ فيه من خطوات بخصوص جائحة كورونا.

وطالب رئيس المجلس التسييري من القوات المسلحة والأمن على ضرورة تأمين مركز طبرق الطبي وقسم العزل.

وشدد الحضور خلال الاجتماع على ضرورة إلزام المواطنين تلقي التطعيمات لأن التطعيم هو جزء من حماية المواطن والمدينة.

وطالب بوالخطابية أيضًا من الأجهزة الأمنية والحرس البلدي ضرورة متابعة صالات الافراح والمآتم والأسواق العامة لمنع التجمعات، مؤكدًا على كل القطاعات ضرورة إلزام العاملين إجبارهم لتلقي التطعيمات.

يشار إلى أن مدينة طبرق تشهد هذه الفترة انتشارًا كبيرًا لفيروس كورونا وتسجيل أعداد وفيات بشكل يومي في المدينة.

20 سبتمبر، 2021 7:35 م
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