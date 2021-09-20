بدء حملة تطعيم سجناء مؤسسة الإصلاح “عين زارة” ضد كورونا

أخبارليبيا24- خاص

أعلن الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية العميد أحمد بوكراع البدء في حملة تطعيم جميع النزلاء في مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زاره الرئيسي ضد فيروس كورونا.

وقال بوكراع في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الإثنين، إن هذه الحملة كانت بالتنسيق بين وحدة الرعاية الصحية بالوزارة ومؤسسة عين زارة.

وأوضح الناطق أنه تم البدء في تقديم الجرعة الأولى للنزلاء ضد فيروس كورونا، بعدة سجون أبرزها سجن الجديدة رجال ونساء وتاجوراء وعدة سجون خارج العاصمة طرابلس، وبعد فترة سيتم إعطاءهم الجرعة الثانية.

وأفاد بوكراع، أن مدراء مؤسسات الإصلاح والتأهيل بذلوا مجهوداً في حملات التطعيم بعلاقاتهم الشخصية، مثنيًا عليهم حتى لا يتفشى الفيروس بين السجناء.

وأضاف الناطق باسم الجهاز أنه تم أخذ مسحات من النزلاء في وقت سابق وتم تعقيم جميع السجون، وحالياً باشروا بحملات تطعيم موسعة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.