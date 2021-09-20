المنقوش تلتقي عددا من المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية

20 سبتمبر، 2021 11:14 م
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نجلاء المنقوش_نيويورك
نجلاء المنقوش_نيويورك

أخبارليبيا24

استعرضت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش اليوم الإثنين في نيويورك مع عددا من المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وبحثت المنقوش خلال لقاءها وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، والوكيل المساعد لشؤون الشرق الأدنى بيل لمبرت، وكبير المستشارين بالخارجية الامريكية دينا شاروخي العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون بين البلدين.

وأعرب الجانب الأمريكي خلال اللقاء على هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة حرص الولايات المتحدة على أمن واستقرار ليبيا.

وفي هذا السياق أكد على الدعم الأمريكي لمبادرة استقرار ليبيا التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية في يونيو الماضي، والمؤتمر الدولي الذي سيعقد لبحث هذه المبادرة في 21 أكتوبر المقبل.

من ناحية ثانية، شدد الجانب الأمريكي على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر هذا العام وفقا لمقررات مؤتمر برلين.

20 سبتمبر، 2021 11:14 م
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