المنفي وشكري يبحثان في نيويورك تطور العلاقات الليبية المصرية

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بحث، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، في نيويورك، تطور العلاقات الثنائية بين ليبيا ومصر، مع وزير الخارجية المصرية، سامح شكري.

ووصل المنفي، إلى الولايات المتحدة، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد جرى الاجتماع في حضور مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني.

وقال، المتحدث باسم الخارجية المصرية، الجانبان تباحثا بشأن البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين ليبيا ومصر.

وأضاف، أن الجانبان تطرقا لمستجدات الملف الليبي والدفع قدمًا بتسوية سياسية شاملة.