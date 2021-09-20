المنفي وشكري يبحثان في نيويورك تطور العلاقات الليبية المصرية

20 سبتمبر، 2021 6:37 م
17

أخبار ليبيا24

بحث، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، في نيويورك، تطور العلاقات الثنائية بين ليبيا ومصر، مع وزير الخارجية المصرية، سامح شكري.

ووصل المنفي، إلى الولايات المتحدة، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد جرى الاجتماع في حضور مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني.

وقال، المتحدث باسم الخارجية المصرية، الجانبان تباحثا بشأن البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين ليبيا ومصر.

وأضاف، أن الجانبان تطرقا لمستجدات الملف الليبي والدفع قدمًا بتسوية سياسية شاملة.

 

الوسوم
20 سبتمبر، 2021 6:37 م
17

مقالات ذات صلة

إسماعيل العيضة

العيضة: إنشاء أول غرفة طوارئ بالمنطقة الشرقية بمستشفى أمساعد

20 سبتمبر، 2021 8:48 م
الرقابة على الأغذية والأدوية

الرقابة على الأغذية والأدوية درنة يخاطب الحرس البلدي بخصوص منتج شاي “الزهرة”

20 سبتمبر، 2021 8:28 م

هل يمكن لطالبان إدارة أفغانستان؟

20 سبتمبر، 2021 8:20 م
بلدية طبرق

بلدية طبرق تبحث مع الصحة والأمن الوضع الوبائي بالمدينة

20 سبتمبر، 2021 7:35 م
زر الذهاب إلى الأعلى