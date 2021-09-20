المشري: حريصون على إنجاز الانتخابات وتذليل كافة العقبات أمام تحقيقها

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قال رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، اليوم الإثنين، إنه التقى بطرابلس، رفقة النائب الثاني، عمر بوشاح، ومقرر المجلس، سعيد كلا، وعضو المجلس، خالد الميره، وفدًا من “الهيئة الوطنية لأعيان ومشايخ المنطقة الشرقية (برقة)”.

وأضاف المشري، أنهم تحاوروا خلال اللقاء حول أهمية إجراء الانتخابات وتهيئة الأجواء والظروف الملائمة لها، ومن بينها ملف المصالحة الوطنية.

المشري، الذي اعترض على صدور قانون انتخاب الرئيس من قبل مجلس النواب، قال: “أكدت حرصنا على إنجازها، وتذليل كافة العقبات أمام تحقيقها، كما أكدنا على وحدة التراب الليبي وتوحيد كلمة الليبيين بجميع أطيافهم؛ لإنهاء حالة الانقسام وتسخير الجهود لبناء الدولة التي يشارك فيها الجميع دون إقصاء أو تهميش”.