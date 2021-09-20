الكيلاني: صرف منحة الزوجة والأبناء يوليو وأغسطس وسبتمبر خلال المدة القادمة

20 سبتمبر، 2021 10:48 م
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وفاء الكيلاني
وفاء الكيلاني

أخبارليبيا24

كشفت وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني اليوم الإثنين أنه سيتم صرف مستحقات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من منحة الزوجة والأبناء خلال المدة القادمة.

وأضافت الكيلاني في تصريحات صحفية أنه تم الانتهاء من تحديث بيانات منظومة علاوة الزوجة والأبناء وفق سجلات الأحوال المدنية.

وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أنه لم يتم منح الزوجات العلاوة عن الأشهر الماضية حتى الآن، مشيرة إلى أنهم في انتظار ما يقره مجلس الوزراء بالخصوص.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة طالب في خطاب رسمي له في نهاية مارس الماضي وزير المالية خالد المبروك عبدالله بضرورة المباشرة في الإجراءات العاجلة لصرف المنحة المقررة للزوجة والأولاد.

وأضاف الدبيبة في خطابه في ذلك الوقت أن صرف منحة للزوجة والأولاد، يأتي سعيا لرفع مستوى المعيشة للأسرة الليبية، مشددًا على مباشرة الإجراءات العاجلة لصرف المنحة المقررة ابتداء من 1/1/2021 دون انقطاع، وذلك بالتنسيق مع محافظ المركزي ووزير الشؤون الاجتماعية.

20 سبتمبر، 2021 10:48 م
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