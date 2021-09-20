الكبير وسفيرة بريطانيا يبحثان إمكانية استئناف عمل الشركات البريطانية

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بحث، محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، اليوم الإثنين، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال، إمكانية استئناف عمل الشركات البريطانية في ليبيا، وفق ما نشره المصرف المركزي.

وحضر، اللقاء المستشارة الاقتصادية بالسفارة، بحضور عدد من مسؤولي المصرف.

وقال المركزي، إن الكبير تبادل مع السفيرة وجهات النظر حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف، أنه بحث إمكانية عودة الشركات البريطانية، لاستئناف أعمالها في ليبيا، كما بحث التأكيد على دور مصرف ليبيا المركزي في هذه المرحلة ومستجدات عملية التوحيد للمصرف.