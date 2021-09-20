العيضة: إنشاء أول غرفة طوارئ بالمنطقة الشرقية بمستشفى أمساعد

أخبارليبيا24- خاص

أكد رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية بحكومة الوحدة الوطنية إسماعيل العيضة، اليوم الإثنين، إنشاء أول غرفة طوارئ بمستشفى أمساعد العام.

وأضاف العيضة في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الغرفة من ضمن 13 غرفة على مستوى المنطقة الشرقية، موضحًا أنه سيتم ربط هذه الغرفة على الغرفة الرئيسية الثانية بمدينة بنغازي التي ستكون مربوطة بالغرفة الرئيسية بوزارة الصحة في طرابلس.

وتابع رئيس الديوان :”جهزنا غرفة أمساعد بكل ما يلزم وخلال 24 ساعة ستكون جاهزة ومربوطة مع الغرفة في بنغازي وطرابلس”.

وأشار العيضة إلى أن وظيفة هذه الغرفة لمعرفة ومتابعة كل جديد من إحصائيات الإصابات بكورونا وحالات الطوارئ والأمراض المعدية والبلاغات الفورية وستغطي رقعة كبيرة حول بلدية أمساعد والبلديات المجاورة لها.

وذكر رئيس الديوان هذه الغرف تعتبر كغرف عمليات لغرفة الطوارئ بوزارة الصحة في طرابلس، وسيتم دعمها بمعامل ومختبر خاص بكورونا خلال هذا الأسبوع.