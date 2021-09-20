العرفي يؤكد تشكيل لجان للتحقيق في تجاوزات الدبيبة وبعض وزراءه

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب عبدالمعنم العرفي، تم خلال جلسة اليوم الإثنين الاتفاق على تشكيل لجان للتحقيق في تجاوزات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وبعض وزراءه.

وأوضح العرفي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن اللجان ربما تتكون من رؤساء اللجان بمجلس النواب أو نائب عن كل دائرة أو يختارها رئيس مجلس النواب، لمتابعة والتحقيق والتدقيق في أوجه الصرف، وحجم الأموال التي صرفتها الحكومة والمشاريع التي تم الإنفاق عليها.

وأضاف عضو المجلس أن اللجان سترفع تقريرها بعد أسبوعين إلى مجلس النواب، ومن ثم سيقرر المجلس وضع الحكومة.

وأشار العرفي إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح متواجد في طبرق وحضر الجلسة، نافياً كل الاخبار التي يتم تداولها عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، ذكر أن ملخص جلسة المجلس اليوم تمثل في تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها في عدد من الملفات على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه.

وأضاف بليحق أنه تم أيضًا تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014.م بشأن انتخاب مجلس النواب ودراسة التعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب وللجنة الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلـس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع القادم، مؤكدًا تعليق الجلسة ليوم غدٍ الثلاثاء.