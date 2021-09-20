الرقابة على الأغذية والأدوية درنة يخاطب الحرس البلدي بخصوص منتج شاي “الزهرة”

أخبارليبيا24

خاطب مدير مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية درنة المكلف حسن صالح سليمان جهاز الحرس البلدي بخصوص منتج “شاي الزهرة”.

وأوضح سليمان في خطابه أنه من خلال الإجراء الرقابي على العينة المحالة إلى معامل التحاليل بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية طرابلس تبين عدم مطابقة العينة للمواصفات والمعايير القياسية الخاصة بالشاي.

وأشار مدير المكتب إلى أن الشاي مجهول المصدر (لايوجد على العبوة بلد المنشأ)، مؤكدًا احتواء العبوة على ما يزيد عن (30 %) من كرات من الشاي المطحون.

وشدد سليمان على جهاز الحرس البلدي ضرورة اتخاذ إجراءاتهم اللازمة بخصوص هذا المنتج.

ولفت مدير مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن إجمالي كمية العينة المحالة من المكتب 5 عبوات “باكوات” عبوة كيلو وربع، وتاريخ الإنتاج نوفمبر 2019 وتاريخ الانتهاء نوفمبر 2021.