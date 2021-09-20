الداخلية تبحث مع البعثة الأممية الاستعدادات الأمنية للانتخابات
أخبار ليبيا 24
قالت وزارة الداخلية أن كيل الوزارة شؤون المديرية، اللواء بشير الأمين، بحث مع المستشار الأمني لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، يوهانس جاكوبس، الاستعدادات الأمنية للانتخابات المقبلة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الاجتماع استعرض نشاط البعثة في الجانب الأمني والتنسيق مع الوزارة لتحقيق نتائج إيجابية وتهيئة المناخ في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وبحسب الوزارة تناول الاجتماع بحث أهمية التعاون والتنسيق مع كافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة خلال عملها داخل الدولة الليبية.