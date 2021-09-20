الداخلية تبحث مع البعثة الأممية الاستعدادات الأمنية للانتخابات

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة الداخلية أن كيل الوزارة شؤون المديرية، اللواء بشير الأمين‏، بحث مع المستشار الأمني لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، يوهانس جاكوبس، الاستعدادات الأمنية للانتخابات المقبلة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الاجتماع ‏استعرض نشاط ‏البعثة في الجانب الأمني ‏والتنسيق مع الوزارة ‏ لتحقيق نتائج إيجابية‏ وتهيئة المناخ في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وبحسب الوزارة تناول الاجتماع بحث أهمية التعاون والتنسيق‏ مع كافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة‏ خلال عملها داخل الدولة الليبية.