إنفوغرافيك| تعرف على أعداد الناخبين القادرين على التصويت في الانتخابات المقبلة
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– إجمالي المسجلين بالداخل 2854895 ناخبا
-عدد الناخبين من الرجال 1621009
– عدد الناخبين من النساء 1233886
– قفل سجل الناخبين بالداخل في 17 أغسطس 2021
– إجمالي المسجلين بالخارج 10729 ناخبا
-عدد الناخبين من الرجال 7296 ناخبا
– عدد الناخبين من النساء 3433 ناخبة
– قفل سجل الناخبين بالخارج في 17 سبتمبر 2021
– أجمالي الناخبين بالداخل والخارج 2865624 ناخبا
-عدد الناخبين من الرجال 1628305
– عدد الناخبين من النساء 1237319