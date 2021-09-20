إنفوغرافيك| تعرف على أعداد الناخبين القادرين على التصويت في الانتخابات المقبلة

20 سبتمبر، 2021 10:23 ص
10

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

 

– إجمالي المسجلين بالداخل 2854895 ناخبا

-عدد الناخبين من الرجال 1621009

– عدد الناخبين من النساء 1233886

– قفل سجل الناخبين بالداخل في 17 أغسطس 2021

 

– إجمالي المسجلين بالخارج 10729 ناخبا

-عدد الناخبين من الرجال 7296 ناخبا

– عدد الناخبين من النساء 3433 ناخبة 

– قفل سجل الناخبين بالخارج في 17 سبتمبر 2021

 

– أجمالي الناخبين بالداخل والخارج 2865624 ناخبا

-عدد الناخبين من الرجال 1628305

– عدد الناخبين من النساء 1237319

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20 سبتمبر، 2021 10:23 ص
10

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