إزالة التوصيلات غير الشرعية على مسارات نقل مياه النهر الصناعي

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية استمرار حملتها الأمنية التي تستهدف التوصيلات غير الشرعية على مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي، حيث أزيلت عدد من تلك التوصيلات داخل مناطق الشويرف ووادي زمزم وبوقرين.

وبحسب بيان الوزارة، نفذت أعمال الإزالة الدوريات التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات، رفقة دوريات جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي، بالتعاون مع الكتائب العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى المكلفة بتأمين منظومات ومسارات النهر الصناعي.

وأشارت الوزارة إلى أن العمليات تأتي في إطار منع التجاوزات والتعديات على مسارات نقل المياه ومنظومة النهر الصناعي الحساونة.