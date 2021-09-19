وصول التوربينتين الثالثة والرابعة لمحطة كهرباء غرب طرابلس الغازية

19 سبتمبر، 2021 5:47 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، وصول التوربينتين الثالثة والرابعة ومولديهما لمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الغازية إلى ميناء طرابلس البحري على متن باخرة رست أمس السبت، مشيرة إلى أن هذه المعدات مكملة للمشروع.

وقالت الشركة في إدراج عبر صفحتها بـ فيسبوك، إن العمل جارٍ اليوم لاستخراج المعدات من الباخرة من قبل إدارة التسريح الجمركي وبحضور مندوبين عن شركتي سيمنس الألمانية وأنكا التركية.

وأوضحت الشركة أن الشحنة تتضمن التوربينتين الثالثة والرابعة ومولديهما ومعدات متنوعة تابعة للمشروع المُصنّعة من قبل شركة سيمنس.

 

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19 سبتمبر، 2021 5:47 م
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