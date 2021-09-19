نتيجة وصلة غير شرعية..النهر الصناعي يوقف تسرب في إحدى محطاته

أخبارليبيا24

قال الناطق باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي إن الفرق الفنية التابعة لهم تمكنت من إيقاف التسرب في محطة E577+000 M/H الواقعة بالمسار الشرقي نتيجة اعتداء لإجراء توصيلة غير شرعية.

وأوضح الساعدي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الاحد، أن فرق المراقبة والصيانة في إدارة المنطقة الشمالية بالمنظومة تمكنت من إيقاف التسريب بالمحطة دون الحاجة إلى إيقاف الضخ بعد إزالتها لوصلة غير شرعية بالمحطة M/H 577 التابعة للمسار الشرقي.

وأضاف الناطق باسم الجهاز، أن هذا الاعتداء ليس الأول على منظومة النهر الصناعي ومكوناته ولن يكون الأخير، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع مكتب النائب العام أطلقت حملة لمنع التجاوزات والوصلات غير الشرعية.

يشار إلى أن خطوط ومسارات النهر الصناعي تتعرض بشكل مستمر لاعتداء من قبل المواطنين تتمثل في توصيلات غير شرعية تؤثر على تدفق المياه.