نتيجة وصلة غير شرعية..النهر الصناعي يوقف تسرب في إحدى محطاته

19 سبتمبر، 2021 8:23 م
9
وصلات غير شرعية_النهر الصناعي
وصلات غير شرعية_النهر الصناعي

أخبارليبيا24

قال الناطق باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي إن الفرق الفنية التابعة لهم تمكنت من إيقاف التسرب في محطة E577+000 M/H الواقعة بالمسار الشرقي نتيجة اعتداء لإجراء توصيلة غير شرعية.

وأوضح الساعدي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الاحد، أن فرق المراقبة والصيانة في إدارة المنطقة الشمالية بالمنظومة تمكنت من إيقاف التسريب بالمحطة دون الحاجة إلى إيقاف الضخ بعد إزالتها لوصلة غير شرعية بالمحطة M/H 577 التابعة للمسار الشرقي.

وأضاف الناطق باسم الجهاز، أن هذا الاعتداء ليس الأول على منظومة النهر الصناعي ومكوناته ولن يكون الأخير، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع مكتب النائب العام أطلقت حملة لمنع التجاوزات والوصلات غير الشرعية.

يشار إلى أن خطوط ومسارات النهر الصناعي تتعرض بشكل مستمر لاعتداء من قبل المواطنين تتمثل في توصيلات غير شرعية تؤثر على تدفق المياه.

19 سبتمبر، 2021 8:23 م
9

مقالات ذات صلة

المؤسسة الوطنية للنفط

الوطنية للنفط ترحب بقرار زيادة العلاوة الحقلية لموظفي القطاع الصادر عن الوزارة

19 سبتمبر، 2021 9:59 م
عبدالمنعم أسويكر

الخدمات الصحية طبرق: كورونا في ذروتها ويقابلها عزوف المواطنين على التطعيم

19 سبتمبر، 2021 9:35 م
سعد بن شرادة

بن شرادة: الأعلى للدولة صوت على القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئاسي والتشريعي

19 سبتمبر، 2021 9:09 م
الناقلة النفطية ( ايركوزا - أم)

مسؤول بمصفاة طبرق: شحن 15 ألف طن من الزيت الثقيل إلى راس لانوف

19 سبتمبر، 2021 8:47 م
زر الذهاب إلى الأعلى