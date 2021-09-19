مصر تعلن قائمة مبدئية لمحترفيها استعدادا لمواجهة ليبيا

أخبارليبيا24

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري اليوم الأحد القائمة المبدئية للاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم لمواجهة ليبيا.

ومن المزمع انضمام المحترفين إلى معسكر الفراعنة استعدادًا للقائي منتخب ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم.

وضمت القائمة المبدئية التي اختارها المدرب كيروش كلا من: محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي، أحمد حسن – كوكا- لاعب كونيا سبور التركي، محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي، سامي مرسي لاعب ايبسويتش الإنجليزي، عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني، أحمد ياسر ريان لاعب ألتاي سبور التركي، كريم حافظ لاعب يني مالتيا التركي.