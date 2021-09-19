مسؤول بمصفاة طبرق: شحن 15 ألف طن من الزيت الثقيل إلى راس لانوف

أخبارليبيا24 – خاص

أكد مصدر مسؤول بمصفاة طبرق ليوم الأحد أن الناقلة النفطية (أيركوزا-أم) غادرت رصيف ميناء شركة البريقة في طبرق بعد أن شحنت 15 ألف طن متري من الزيت الثقيل في طريقها إلى رأس لانوف.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الزيت الثقيل يعتبر هو أحد منتجات مصفاة طبرق التابعة لشركة الخليج العربي للنفط، وذلك لتشغيل الغلايات برأس لانوف.

وأشار المصدر إلى أن مصفاة طبرق تنتج منتجات الكيروسين والغاز والزيت الثقيل والنافتا الخفيفة، لافتًا إلى أنه يتم تصدير الزيت الثقيل للسوق المحلي عن طريق شركة البريقة التي توزع هذا المنتج على مصنع أسمنت الفتايح ومحطة طبرق البخارية ومحطة سوسة الكهربائية كذلك يتم تصديره إلى مصراتة والخمس.

وأوضح المصدر أن مصفاة طبرق تعمل حالياً بنسبة 70% لاحتياجها لصيانة لبعض المعدات حتى تصل إلى إنتاجيتها بالكامل 20 ألف برميل.

وأفاد أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط توليان اهتماماً كبيراً بمصفاة طبرق بتوفير كل مايلزم لها من قطع الغيار وغيرها من المعدات.