مجلس أعيان مصراتة: اتفقنا مع أعيان المنطقة الشرقية على إنشاء مجلس عام للمصالحة رئيس مجلس أعيان مصراتة : اللقاء كان مثمرا والآراء متوافقة في جميع المواضيع التي طرحت

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أكد رئيس مجلس أعيان مصراتة، محمد الرجوبي، اتفاقهم مع وفد من المنطقة الشرقية ومنطقة الجبل الأخضر والأبيار وبنغازي ممثلة في مشايخ القبائل والأعيان ووجهاء المدن، على إنشاء مجلس عام للمصالحة يضم كل الأعيان والمناطق لاسيما المتضررة منها.

الرجوبي أوضح في تصريحات تلفزيونية أن الوفد قام بزيارتهم منذ يومين، واتفقا على تشكيل مجلس يضم كل الليبيين لحل مشاكل النازحين والمهجرين من بيوتهم والمتضررين وجبر الضرر وغيرها من المشاكل التي لن تحل في يوم وليله.

وأشار إلى أن تلك الزيارة كانت مناسبة كبيرة للالتقاء بهؤلاء المشايخ الذين كان لهم دور كبير في فتح المطارات والطرق وتبادل الأسرى المحتجزين فى المنطقتين الغربية والشرقية.

ويأتي اللقاء تنفيذًا لتوصيات اللجان الأمنية الليبية المشتركة التي عقدت حوارات في مدينة الغردقة المصرية، الشهر الماضي؛ والتي شملت الإفراج الفوري عن المحتجزين على الهوية دون أي شروط أو قيود.

وتضمنت التوصيات أيضا اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل الأسرى جراء العمليات العسكرية عبر تشكيل لجان مشتركة من طرفي القتال، كما شملت التوصيات إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب.

ومن بين توصيات لقاء الغردقة الإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كل المدن الليبية، ونقل التصورات التي وضعها المشاركون في لقاء الغردقة بشأن الترتيبات الأمنية في المنطقة الوسطى إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، مع نقل تحديد مهام وصلاحيات حرس المنشآت النفطية، بما يضمن انتظام عملية إنتاج وتصدير النفط.