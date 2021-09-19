صالح ومبعوث وزير الخارجية الإيطالي يبحثا إصدار قانون انتخاب الرئيس

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بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورلاندو إصدار قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن صالح وأورلاندو استعرضا الخطوة الهامة التي اتخذها مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية المناط بها إصدار القوانين والتشريعيات وفقاً للإعلان الدستوري.

وأضاف بليحق أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، كما تم التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المُحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب إلى أن المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي أكد دعم جمهورية إيطاليا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.