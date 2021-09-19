سميو: اعتمدنا لقاح “أسترازينكا” كجرعة ثانية للملقحين بـ “سبوتنيك”

أخبار ليبيا 24

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبدالباسط سميو، أن اللجنة الاستشارية العليا أعطت الإذن بمنح لقاح “أسترازينكا” كجرعة ثانية لمن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح سبوتنيك.

وأوضح سميو في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن ذلك تم لكي لا يتم التأخير كثيراً على من تلقى الجرعة الأولى من لقاح سبوتنيك، فالكثير من الدراسات تحدثت عن خلط اللقاح، ومن يحتاج الجرعة الثانية من لقاح سبوتنيك الروسي خصوصاً لدواعي السفر وغيرها، يأخذ الجرعة لقاح “أسترازينكا” كجرعة ثانية كبديل.

وأضاف سميو، أنهم توقعوا وصول شحنة تقدر بحوالي 100 الف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي بعد عيد الأضحى ولكنها لم تصل إلى هذه اللحظة، مشيراً إلى أنه ليست لديهم أي تفاصيل إذا ما كانت ألغيت الشحنة أو لم يتحصلوا عليها.