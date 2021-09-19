دعوة للتظاهر أمام مقر الأمم المتحدة للمطالبة بزيادة مرتبات المعلمين

أخبار ليبيا24

دعت، نقابة المعلمين، معلمي المنطقة الغربية والجنوبية، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، الأحد، أمام مقر الأمم المتحدة، لدفع الحكومة إلى تنفيذ قانون زيادة العاملين في قطاع التعليم الصادر عن مجلس النواب.

وطالب النقابة، من جميع المعلمين بالمنطقة الغربية والجنوبية، “الوقوف يدًا واحدة وإيصال الصوت لأصحاب السلطة في الدولة الليبية”.

وقالت، إن المعلمين لهم فرصة التعبير عن حقوقكم بطريقة سلمية، مؤكدة أن مطالبتهم بزيادة المرتبات حق مشروع حتى تلتفت الحكومة وتكرم المعلم بأفضل استحقاق.