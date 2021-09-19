حمودة يعلن إعادة تسيير الرحلات المباشرة بين مطار القاهرة والمطارات الليبية

19 سبتمبر، 2021 4:11 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، الاتفاق على إعادة تسيير الرحلات المباشرة مع مطار القاهرة الدولي بحلول نهاية الشهر الحالي.

وأوضح حمودة، خلال بيان له عبر فيسبوك، أن مصلحة الطيران المدني في كلا البلدين، اتفقتا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات “معيتيقة – مصراتة – بنينا”، ومطار القاهرة الدولي بدءًا من 30 سبتمبر الحالي.

ولفت إلى أن القرار جاء عقب الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال الأيام الماضية لمصر، التي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقات مع الجانب المصري، بينها توقيع مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها بمصر.

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19 سبتمبر، 2021 4:11 م
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