تونس تنشئ مركز لتقليح مسافريها العائدين من ليبيا هذه الخطوة تأتي حتى لا يضطر المسافرين المكوث في فضاءات الحجر الصحي

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قال مدير عام الصحة التونسي، فيصل بن صالح، إن وزارة الصحة ستقوم بإحداث مركز تلقيح ميداني بالقرب من المعابر الحدودية مع ليبيا لتلقيح المسافرين العائدين من ليبيا أو المسافرين إليها، لضمان سلامتهم .

وأضاف أن هذه الفرق الصحية ستقوم بتطعيم المسافرين التونسيين المغادرين باتجاه الأراضي الليبية .

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن “بن صالح” قوله إن تونس ستحدث مركزًا للتلقيح بمقر قنصليتها بليبيا يكون خاصا لتلقيح المسافرين باتجاه تونس .

وأوضح مدير عام الصحة التونسي أنه يستهدف من ذلك تمكن المواطنين التونسيين من دخول الأراضي التونسية دون أن يكونوا ملزمين بالمكوث في فضاءات الحجر الصحي الإجباري .